Jovens legionários encerram encontro Nacional

Encerrou no último Domingo com uma missão de ação de graças, o Quinto encontro Nacional da Legião de Maria Jovem, que decorreu sob lema: Jovens Testemunhemos o caminho Sinodal na Legião de Maria, comunhão, participação e missão, que aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Fátima da Maxinde da Arquidiocese de Malanje.

O encontro teve a duração de Quatro dias, contou com a participação dos diretores espirituais do senáculo de Luanda, Benguela, Namibe e Malanje, para além dos quinhentos e sessenta e dois Delegados vindos das diversas Arquidioceses e Dioceses do País com a ausência do Bié, Zaire, Lundas Norte e Sul, estas duas últimas deveu-se por não ter juventude Legionária.

Reportagem de António Clemente.