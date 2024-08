A comissão bíblica diocesana de Caxito, realiza de 22 a 25 deste mês, a semana bíblica na sede da congregação das missões africanas “SMA” sita no Musseque Kicoca no município do Dande.

A missa de abertura, será presidida pelo bispo de Caxito Dom Maurício Camuto, como fez saber o assistente espiritual da referida organização religiosa padre Ângelo Besenzoni.

Reportagem de Fernando Moniz