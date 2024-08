Comissão multissectorial constata atrasos nas obras de requalificação da vila da Muxima

As obras de requalificação da Vila e do Santuário da Muxima, foram avaliadas esta Quarta-feira pela Comissão Interministerial de acompanhamento e implementação do projecto.

A comissão coordenada pelo Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, analisou a construção das residências que vão alojar a população que vai deixar a vila.

A administradora municipal da Quissama, Niria Marques falou do que deve ser feito para se impulsionar obras de requalificação da vila e do santuário.