Dom Zacarias admitiu 165 novos Acólitos na Arquidiocese do Lubango

Terminou neste Domingo a II assembleia de Acólitos na Arquidiocese do Lubango, que decorreu de 22 a 25 do mês em curso na paróquia da Imaculada Conceição.

A missa de encerramento contou com a presidência do Arcebispo Emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho, onde admitiu 165 Novos Acólitos de diversas paróquias que compõem a Arquidiocese do Lubango.

O Pastor Emérito do Lubango esteve ladeado pelo vigário da Imaculada Conceição, Padre Rodrigo de Jesus Tumbula Gomes, Cmf e o vigário paroquial da Paróquia de São José Sé - Catedral do Lubango, Padre Tito Tchipandeca.

Na sua catequese Homilética, Dom Zacarias, apelou aos Acólitos A Esperança no Senhor" a esperança no Senhor não engana, saibam esperar no Senhor” disse o prelado.