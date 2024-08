Mais de 300 profissionais da saúde em prontidão para atendimento dos peregrinos na Muxima

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, já começou acolher os primeiros peregrinos, que vão participar da manifestação pública de fé, que tem início nesta Sexta-feira dia 30 de Agosto e vai até dia 01 de Setembro Domingo.

Na bagagem, os devotos, levam pedidos e súplicas a Nossa Senhora, bem como também vão agradecer pelos dons recebidos, durante o ano.

Rezar pelas famílias, pelos cristãos perseguidos e pelos consagrados é outro momento que vai marcar a caminhada de fé de muitos peregrinos.

O evento religioso este ano decorre sob lema: ”Com Maria, vivamos na fé o ano da oração” .

Os profissionais de Saúde, em várias especialidades, estão destacados para assistência médica e medicamentosa dos peregrinos.

A garantia foi dada nesta, quarta-feira, 28 de Agosto, pela representante do gabinete provincial da saúde de Luanda, Mariquinhas Portela, no final do encontro entre as comissões de avanço, que decorreu na sala de reuniões da Rádio Maria Angola.

Mariquinhas Portela, assegurou que a equipa de saúde que vai estar em serviço no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, está apetrechada de todo equipamento médico e medicamentoso.

A especialista de Saúde deixa alguns apelos aos peregrinos.