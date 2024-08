A adoração acontece de 1 a 7 de Setembro com grande abertura a partir das 15 horas.

De acordo com a porta-voz Bita de Brito será um momento de muita graça e oração a Jesus eucarístico e Para este terceiro cerco vão contar com a presença do Padre Ironi Spandaro, Padre Anderson Guerra, José Cláudio Comunidade obra de Maria realiza cerco de Jericó para adoração ao santíssimo.