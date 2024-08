Seminário Arquiepiscopal de Luanda conta com nova direcção

Nasce na Arquidiocese de Luanda o Instituto Teológico-Filosófico Arquidiocesano.

A informação foi dada, na manhã deste Sábado, por Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda, por ocasião da Missa de abertura do Jubileu de Ouro de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento e ordenações de 08 novos Sacerdotes para o presbitério de Luanda.

O instituto ora anunciado será um ente distinto da estrutura orgânica e funcional do Seminário gozando por isso, como sublimou o Arcebispo na sua comunicação " de uma entidade própria e personalidade jurídica independente do Seminário Arquiepiscopal do Sagrado Coração de Jesus.

Para o efeito, foram nomeados como corpo regente do Instituto os Revdos Padres Augusto Malengue, Director, Cláudio Bangu Zua, Director para área académica e o Pe. Domingos Macango Jorge, Secretario Geral, Padre Salvador Pereira, Reitor, Padre Flávio Natal, ecónomo, Padre Elias de Oliveira, formador, Padre João, director espiritual.

Os decretos foram lidos por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias