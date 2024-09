Noviças da Congregação Filhas de Jesus professam votos

No dia em que a Santa Mãe Igreja Católica celebrou a memória litúrgica de São Raimundo Nonato,na Arquidiocese do Lubango, duas irmãs fizeram os primeiros votos religiosos na Congregação das irmãs Filhas de Jesus. Trata-se das noviças Flaviana Nangombe Namuele e Isabel Eugênia Maria Tchinanga de Nacionalidades Angolanas que emitiram os seus primeiros votos na Congregação das irmãs filhas de Jesus.

A celebração aconteceu na paróquia da Imaculada Conceição, e foi presidida por Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo metropolita do Lubango, coopresidida por diversos sacerdotes vindos de longe, e de perto, com destaque do para Reverendo Padre Victorino Sawandí reitor do seminário maior de filosofia na Mapunda, Padre Santos Eduardo Tchipandeca secretário do Arcebispo do Lubango, Padre Rodrigo de Jesus tumbula Gomes, Cmf vigário paroquial da Imaculada Conceição, Padre Tomás kakumbi Soma, Cmf vigário paroquial da Sagrada Família do tchioco.

Na sua homilia o Arcebispo do Lubango disse que é por via de Cristo que o cristão receber todas as bênçãos e graças “ o próprio Jesus deixou-nos esta garantia, que tudo o que pedirdes ao pai, ele o pai, vos considera o que pedirdes em meu nome”.

Falando as professantes Dom Mbilingi realçou que foi o amor de Jesus que as convidou a serviram na comunidade Filhas de Jesus” elas renunciaram a família, renunciaram ao trabalho, renunciaram as seguranças instituídas e seguem a Jesus sem impor qualquer condição”.

O pelado fez saber que a profissão religiosa, recorda o sim de Maria e cada uma das irmãs faz a sua experiência com Deus de uma forma pessoal, Dom Mbilingi continuou a sua catequese tendo dito que o Cristianismo é a proclamação do nome de Jesus, porque toda vocação tem origem em Deus.

Falando as professantes Dom Mbilingi pediu para viverem em comunidade, porque a verdadeira felicidade está em responder o chamamento de Deus pai. "Estejam prontas para cumprir com os deveres da congregação porque o acto religioso é a entrega livre á Cristo, e o olhar do amor de Deus nos torna dignos de permanecermos no seu amor, lembrai -vos é o próprio Jesus que vos escolheu " afirmou Dom Gabriel Mbilingi.

Reportagem de Lucas Caita