Em véspera dos 149 anos de fundação da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, este Sábado, 7 de Setembro, vão acolher os primeiros votos religiosos dos noviços, João Gomes, Geraldo Candele e Paulino Cacota, que depois da conclusão do noviciado irão emitir os votos na Congregação do Verbo Divino.

A celebração acontece na Paróquia de Santo António de Kifangondo.

Reportagem de Castro Cotingo