A associação das Irmãs Franciscanas da Visitação de Maria, na Diocese de Caxito, vão numa primeira fase acolher trinta crianças em condição de vulnerabilidade, com a inauguração do lar de acolhimento Santa Clara de Assis no Panguila.

Uma obra que encontra-se em faze final de acabamentos o que fez com que o mesmo lar só será inaugurado no próximo ano.

Reportagem de Fernando Moniz