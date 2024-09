Comissão de Justiça e Paz abre oficialmente para Angola a época da criação

Na Missa do 32º Domingo do tempo comum, A Comissão Episcopal de Justiça e Paz abriu oficialmente a época da criação para o Território da CEAST, lançada mundialmente pelo Santo Padre a 1 de Setembro dia de oração pelo Palneta Terra.

O Padre Celestino Epalanga, na missa Rádio difundida pela Ecclesia a partir do Seminário Maior de Luanda capela Sagrado Coração de Jesus, alertou aos cristãos a abrir os ouvidos do coração para ganhar a consciência na sensibilidade com o cuidado a criação.

O sacerdote da Companhia de Jesus, retomando a mensagem do Santo Padre para esta época da criação, fez saber que o animal mais perigoso do planeta terra é o homem capaz de por em perigo a vida de muito seres e a nossa própria sobrevivência, por isso diz ser urgente colocar limites éticos ao desenvolvimento da inteligência artificial.