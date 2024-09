Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora acolhem profissão perpetua da Irmã Conceição

A Paróquia de São Francisco de Assis, Sé Catedral da Diocese de Viana, acolheu a Missa da Profissão Perpétua da Irmã Conceição Chicomba Rodrigues, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora.

Presidiu a missa Sua Dom Emílio Sumbelelo, e concelebrada por sacerdotes do clero Dioceseno.

Irmã Conceição Chicomba Rodrigues, e filha de Manuel João Rodrigues e de Lucinda Nanjamba, nasceu em Luanda aos 27 de Junho de 1991 em Viana. Recebeu o Baptismo na Paróquia de São Francisco de Assis, Sé Catedral, aos 27 de Março de 1995 a primeira comunhão e a confirmação na mesma Paróquia aos 06 de Junho e aos 02 Dezembro de 2012 respectivamente.

Frequentou de estudos primários em Viana na escola Regedoria n.° 926 e o curso médio no Colégio Elsa Mina em Viana. Actualmente frequenta o Curso Superior em Licenciatura em ciências Religiosas, na Universidade Católica Portuguesa e colabora em trabalhos com as crianças do Colégio Luso-Francês.