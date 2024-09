Arcebispo de Saurimo considera grave número de crianças fora de sistema de ensino

Impacto das escolas católicas na região metropolitana de Saurimo e ética e deontologia, foram dois temas refletidos na primeira Assembleia regional das escolas católicas do Leste, realizada na passada Sexta-feira em Saurimo, com a participação de delegados das escolas católicas do Dundo, Lwena e Saurimo.

Dom José Manuel Imbamba, ao intervir considerou preocupante o número de crianças fora do sistema de ensino em Angola.

Dom Imbamba ao falar durante abertura da Iª Assembleia das Escolas Católicas, apelou a não ficarem indiferentes desta realidade.

“ Encontramos muitas crianças fora do sistema de ensino, muitas raparigas se tornam mãe precocemente e analfabetas, muitas crianças que além da língua materna não se expressam em português para se comunicar e nós igreja não podemos ficar indiferentes”.

A Arquidiocese de Saurimo em 2025 vai acolher a Assembleia Nacional das escolas católicas.

Reportagem de Almeida Sonhi.