Mosaiko encerra conferência internacional

Encerrou esta Quinta-feira, a Conferência Internacional sobre ambiente, denominada “Planeta em Chamas”, sob iniciativa do Instituto Mosaiko para a Cidadania.

O primeiro painel do 2.º dia da Conferência Internacional sobre o Ambiente "Planeta em Chamas: Direitos em Extinção" serviu para discutir "Micro-soluções Conscientes às Alterações Climáticas a nível das Políticas Públicas em Angola", num debate facilitado por Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola (OPSA), e Emanuel Bernardo, da Associação Nacional do Mercado de Carbono.

A segunda discussão foi conduzida pelo Padre Celestino Epalanga que trouxe a abordagem sobre "Eco Espiritualidade", tendo em conta a relação entre o homem e a natureza, e a necessidade da criação da consciência ecológica.

O último painel foi reservado para a apresentação das experiências, com Caridade Tchilomba, Eduardo Ferreira e António Ndala, da província do Kwando Kubango; Jenoveva Carlos e Edna Tolosi, do Moxico, que denunciaram o acelerado desmatamento das florestas, a redução do caudal dos rios e a exploração de recursos por estrangeiros com autorização do Governo. "Esses problemas estão a causar fome, pobreza e doenças. Os hospitais não têm medicamentos e as plantas que usávamos como remédios foram destruídas", lamenta Edna Tolosi, de Lumbala Guimbo – Moxico.

Na senda das reflexões, dos últimos dois dias, o encontro produziu importantes análises sobre a realidade das comunidades que sofrem o impacto climático da acção humana, induzida por modelos económicos que hoje regem a dinâmica das sociedades actuais.

Dissertando sobre o tema da eco espiritualidade, O Padre Celestino Epalanga recordou a relação entre as criaturas e o seu criador.