Dom Zeca realça valor da presença missionaria na comunidade rural

Durante a visita pastoral a missão católica do Espírito Santo do Hengue, neste XXVº Domingo do tempo comum, onde confirmou na fé vários fiéis, o Arcebispo do Huambo realçou o valor da presença missionária nas comunidades do meio Rural.

“ Com a presença missionárias nessas comunidades Rurais a vida das populações vai melhorar, porque os missionários vão se dedicar a ensinar a catequese, a dar aulas, a aprender a língua portuguesa, a ensinar a liturgia, as artes e muito mais, as Religiosas, vão orientar melhor as nossas meninas, na saúde, na culinárias e não só”.

Dom Zeferino não deixou de falar sobre a vocação aos mais de 60 jovens que foram confirmados” quem quiser ser padre fala com os padres e missionários presentes nesta comunidade e podem se inscrever para a formação”.

Reportagem de Arnaldo Sapele