Dom Lunguieky encerra visita canónica

O Bispo auxiliar da Arquidiocese de Luanda para zona – sul encerrou neste Domingo a visita pastoral canónica na paróquia de São Mateus Golfe -2, que celebrou os seus 26 anos de existência.

Na ocasião mais de 224 catecúmenos entre jovens e adultos foram confirmados na fé.

Dom António Lunguiekui Pedro Bengui exortou aos recém crismados a serem bons missionários andando no caminho da santidade.

“ Que ninguém ande no seu caminho, mas no caminho do amor, da caridade, da Santiade, cada um de vós que receber este sacramento é um dom especial é uma pedra na construção do caminho da evangelização”.