Eleita nova Abadessa das Irmãs de Santa Clara de Assis

Decorreu em Luanda, o Capítulo das Irmãs de Santa Clara de Assis (Ir. Clarissas) do Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus-Palanca.

O encontro Capitular electivo foi antecedido da visita canónica de Sua Ex.cia. Reverendíssima Dom Fernando Francisco, Bispo auxiliar de Luanda, nos dias 16-17 de Setembro.

Desta feita depois de um período de trabalho e de oração as irmãs capitulares elegeram a nova Abadessa e sua equipa de trabalho que doravante por um período de 3 anos conduzirão a referida Comunidade monástica.

A nova equipa esta composta por:

Abadessa Ir. Celeste Maria do Perpétuo Socorro

Vigária Ir. Maria Fabíola do Coração

Conselheira Ir. Clara Maria do Espírito Santo, Ir. Maria Anuarite do Espírito Santo e a Ir. Eunice Maria do Espírito Santo.

A Irmã Celeste Maria do Perpétuo Socorro, nova abadessa, assume o cargo antes ocupada pela Irmã Anuarite que por dois triénios (6 anos) liderou o Mosteiro.

Segundo normas próprias que regulamentam as abadias Clarissas, um triénio é o tempo de gestão ordinária da Comunidade, sendo renovável por um período de 4 triénios perfazendo num total de 12 anos, limite máximo de governo de uma Abadessa.