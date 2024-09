CEPAMI realiza IV feira do Migrante

Com o tema, “Deus Caminha com o Seu Povo” a CEPAMI, em parceira com rede de organizações de Protecção dos Migrantes Refugiados realiza a IV edição da Feira do Migrante e Refugiado a ter lugar na Universidade Católica de Angola a 28 de Setembro, em alusão ao dia Mundial de Oração pelo Migrantes e Refugiado, À luz da mensagem do Papa para este dia.

A Informação foi prestada à Ecclésia pela Secretária Executiva da CEPAMI, a irmã Carla Frei, que acrescentou que o evento encerra com uma missa na paróquia de Santo António em Luanda no dia 29 de Setembro.

Reportagem de João Vissesse