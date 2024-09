Mensagem pastoral do Iº ano do triénio dos ministros ordenados da vida consagrada em análise

Os Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, reunidos na Casa de Espiritualidade mama Muxima, nos Ramiros/Benfica, trabalharam nesta Quarta-feira no segundo dia da Assembleia Plenária 2024.

Neste dia foi analisada a Mensagem pastoral do primeiro ano do triénio dos ministros ordenados da vida consagrada, foi feita uma primeira leitura do esboço que será concluída na próxima Sexta-feira.

Foram apresentados os relatórios da Caritas, da pastoral da saúde, pastoral da criança, do projecto pro futura, da Comissão de Justiça e paz, da Rádio Ecclesia e da comissão da juventude e dos escuteiros católicos.

Nesta Quinta-feira, acontece as eleições para os novos órgãos directivos da CEAST e das comissões Episcopais.