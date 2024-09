Mês da Bíblia encerra com inauguração do Centro São Jerónimo

O mês da Bíblia, encerra este Domingo com inauguração do Centro São Jerónimo, pertencente a paróquia Santa Maria Goreth na Arquidiocese de Luanda.

Em 2019 surgiu a ideia da Coordenação da Pastoral Bíblica adquirir um terreno para a construção de um Centro Bíblico.

Com a bênção do Bispo, identificou-se o local que foi comprado em regime de amortização.

De partida, foi construído o complexo escolar S. Jerónimo com 10 salas de aulas que abriu ao público no ano lectivo de 2021/2022 para a frequência de I e II níveis.

Ao mesmo tempo foi provisoriamente aberto o Centro S. Jerónimo para a celebração de Missa, catequese e outras actividades católicas.

Com a afluência dos crentes/leigos, o centro se tornou pequeno e por esta razão no princípio de 2024 foi lançada a pedra para a construção do presente Centro cujo altar será abençoado pelo Bispo Dom Lunguieky.

A irmã Elisabeth Corazza da pastoral bíblica fala deste momento importante.