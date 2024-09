Presidente da CEAST reage com fé e gratidão a morte do Cardeal

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, reage com fé e sentimento de gratidão a morte de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento que aconteceu ontem aos 99 anos de idade, numa das unidades hospitalares de Luanda.

Dom José Manuel Imbamba, presidente da CEAST descreve o legado deixado pelo primeiro cardeal angolano numa altura em que a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé projectava a celebração do centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

“Um legado muito profundo, o Cardeal foi um homem de muita fé, uma fé Mariana, alimentada pelos sacramentos, um homem da dimensão planetária, portanto por aquilo que ele cultivou, como academia, como cultura geral, como conhecimento, um homem que amou Angola, amou os Angolanos, mesmo na sua velhice nunca deixou de nos recordar este pormenor, amar Angola e os Angolanos, um homem da dimensão universal católico, que soube viver momentos altos e baixos da sua vida, que soube amar e perdoar, que soube aproximar-se de todos aqueles que precisavam o seu aconchego, por isso pessoalmente é alguém que me iluminava e inspirava enquanto trabalhei aqui na Arquidiocese de Luanda, quer como estudante, quer como sacerdote, realmente é alguém que suscitou essa admiração pela sua versatilidade, pela sua capacidade de intuir e analisar com descrição os problemas mais clicados, pela sua capacidade de silencio que falava, silencio que ajudava as pessoas a perceber o sentido da vida, da historia, da cultura e do convívio de salutar”.

Dom José Manuel Imbamba revela que a igreja angolana vai preservar os ensinamentos de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.