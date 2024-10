Em mais um dia de homenagem, angolanos destacam dimensão humanista de Dom Alexandre

A dimensão humanista de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento voltou a ser destacada nesta sexta-feira durante a homenagem sócio - cultural que teve lugar no edifício de extensão da Universidade Católica de Angola em Luanda.

A reitora da Universidade Católica de Angola, irmã Maria de Assunção destaca a dimensão humana e o contributo do cardeal na promoção do bem comum. Quem também destacou a dimensão da figura do Cardeal Angolano, foi o antigo presidente da Assembleia Nacional, Roberto de Almeida.

O académico, Nelson Pestana Bonavena considera que Dom Alexandre foi um nacionalista que deu o seu contributo para conquista da independência nacional.

E o político Marcolino Moco esteve hoje na universidade católica de Angola para homenagear o cardeal e partilha igualmente o seu testemunho.

A homenagem desta sexta-feira, teve igualmente momentos culturais, Gersy Pegado integrante das GINGAS DO MACULUSSO partilha igualmente a atenção do cardeal pela música angolana.