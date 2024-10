Comunidade católica em Luanda recebe com fé e oração restos mortais de Dom Alexandre

A Arquidiocese de Luanda realizou este Sábado, 5 de Outubro, no Seminário Maior de Luanda um encontro com todos os missionários da Arquidiocese para as indicações práticas do velório de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento que começa amanhã, Domingo, na paróquia da Sagrada Família.

A recepção do corpo está prevista para as 15 horas, o programa completo foi apresentado pelo Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

O Arcebispo de Luanda Dom Filomeno disse que o Cardeal teve sempre nos seus últimos dias o conforto e apoio dos familiares, amigos e missionários e caracterizou o Cardeal como homem íntegro de oração impressionante.