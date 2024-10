Bispo de viana considera sacramento da ordem semente da palavra que traz em si o reino de Deus

Bispo de Viana considera sacramento da ordem semente da palavra que trás em si o reino de Deus.

Dom Emílio Sumbelelo falava no começo desta semana no âmbito das festividades dos 17 anos da sua diocese que tem como padroeiro São Francisco de Assis, na ocasião ordenou sete novos diáconos e quatro sacerdotes para vinha do senhor.

O Bispo de Viana fez saber que cada ordenado deve se tornar um bom pastor dedicado ao serviço do povo Cristão e convidou familiares e amigos a rezarem pelos diáconos no sentido de serem fiel na missão que lhes foi confiada.