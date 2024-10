Igreja em Angola lamenta morte de Dom Eugénio Cardeal Dal Corso

Foi com profundo pesar, que a comunidade católica em Angola recebeu a notícia do falecimento de Sua Eminência, Dom Eugénio Cardeal Dal Corso, Bispo - emérito da Diocese de Benguela, e 2º Cardeal da história da igreja angolana, ocorrido na Itália, no Domingo, 20 de Outubro.

Em Dezembro de 1995 Dom Eugénio é nomeado pelo Papa João Paulo II bispo - coadjutor de Saurimo e após a resignação de Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa, ele o sucedeu em 15 de Janeiro de 1997 no ofício de bispo de Saurimo.

No dia 18 de Fevereiro de 2008, o Papa Bento XVI o transferiu para a diocese de Benguela. Dez anos depois, em 26 de Março de 2018, ele renunciou ao cuidado pastoral devido à restrição de idade.

Terminada a missão em Benguela Dom Eugénio, forte na sua vocação missionária e ainda gozando de boa saúde, optou, no entanto, por não se retirar, mas continuar a trabalhar na diocese de Menongue no centro pastoral de Santa Josefina Bakhita de Caiundo, uma pequena comunidade da província de Cuando-Cubango.

Em 1 de Setembro de 2019, o Papa Francisco anunciou que o criaria cardeal no Consistório de 5 de Outubro, em que recebeu o barrete purpurado, o anel cardinalício e o título de cardeal - presbítero de Santa Anastácia. Tomou posse de sua igreja titular em 17 de Novembro do mesmo ano.

Reportagem de Anastácio Sasembele