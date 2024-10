Novos membros para a Sociedade Missionaria da Boa Nova

Aconteceu na Diocese do Sumbe, na paróquia São José da Kissanga-kungo, a ordenação sacerdotal e diaconal de Cristiano Faustudo para ordem sacerdotal e Martinho Patele, para o diaconato.

Dom Firmino David foi o presidente da celebração, na sua homilia destacou a força da vocação para o crescimento da igreja” A vida consagrada representa no coração da igreja uma bênção e um motivo de esperança para vida humana e da igreja”.

Os ordenados no seu discurso disseram que nada foi fácil” A imagem do caminho sempre foi muito forte, nada foi fácil, apareceram várias dificuldades, sofrimentos e perigos do primeiro momento vocacional”.

De recordar que o Padre Cristiano Faustudo foi colocado em Portugal e o Diácono Martinho Patele vai trabalhar em Angola.

Reportagem de Jelson Pimente