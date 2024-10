Sumbe encerra Iª peregrinação Diocesana

A Diocese do Sumbe encerrou com êxito a primeira peregrinação Diocesana ao Santuário do Imaculado Coração de Maria sita no bairro do Atuko zona sul da cidade do Sumbe evento que contou com a presença de perto de dois mil fiéis sob o lema” Com Maria Vivamos o jubileu unidos reconciliados e alegres”.

Durante a missa do encerramento o Bispo do Sumbe disse quem peregrina deve afastar-se de tudo aquilo que contraria as ideias cristas.