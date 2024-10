Á 90 anos em Angola, irmãs Doroteias encorajadas a manter as bases da congregação

A Congregação das irmãs Doroteias em Angola celebrou esse Domingo, 28, 90 anos de presença missionária em Angola.

A Paróquia de São Pedro Sé- Catedral de Moçâmedes, acolheu a missa de acção de graça pelos 90 Anos de Presença da Congregação das Irmãs de Santa Doroteias da Frassinetti em Angola.

Na missa presidida pelo Bispo do Namibe, em Moçamides, Dom Dionísio Hissilenapo ressaltou que uma congregação religiosa é aquela que se adapta com consciência clara a realidade e as mudanças da ordem

“Para responder sempre de modo novo e renovado a chamada e reviver sempre aqueles momentos, na verdade Moçâmedes é a vossa casa mãe em Angola, queiram ou não, aceitam ou não, não vos obrigo a aceitarem, mas é a vossa casa mãe, por aqui entraram e depois foram subindo para o centro, para Lubango, depois para Benguela foram andando, mas entrastes por cá, e desta terra que vos acolheu conta que no dia da vossa chegada foram os Mucubais que foram tipoiar as irmãs que saíram do bairro exaustas e cansadas de uma tal maneira porque o barco não levava o tempo que leva hoje e muitas chegaram doentes devido o tempo e algumas não resistiram”.

O Bispo do Namibe enalteceu o trabalho das religiosas e encorajou as missionárias a manter as bases sólidas da congregação para as futuras gerações

“Essas celebrações deste género não é só para mim, de pompa e circunstância é sempre reflexão, eu disse eu queria pregar retiro as irmãs antes da celebração que era o momento não só de celebrar mas +e reencontrar com a história, o peso nosso na actuação, na história da congregação na relação com as pessoas que vamos trabalhando, não só porque temos colégio, também é importante, mas enquanto essa presença religiosa foi ganhada pela Paula Frassinetti, enfim com aquilo tudo que já conhecemos e agora no nosso tempo no sec. XXI como fazer? O peso desta congregação e agora pelo que me apercebi, África, província Europa que já não há província Portuguesa nem Italiana nem nada é província Europa, isto é um sinal”.