UCAN promove curso de teologia em peregrinações e devoções nos santuários

A Faculdade de teologia da universidade católica de Angola, preocupada com o sentido deturpado que envolve muitas prossições religiosas, promove a partir da próxima Segunda-feira, o curso de Teologia em peregrinações e devoções nos santuários católicos.

De acordo com a irmã Mambo Café do conselho científico da faculdade de teologia da UCAN, preocupa o facto de muitas vezes os fiéis integrarem peregrinações marianas sem ao menos saberem a essência do acto que se propõem fazer.

Para os cursos de curta duração os candidatos deverão reunir os requisitos, o candidato deve ter o ensino medio concluído, cópia do BI, 2 fotografias e 5.000 mil kz, o curso é constituído por 5 modulos e cada custa 12 mi kz , o que faz na totalidade 60 mil kz, mas também é opcional fazer só um modulo, e no certificado só vai constar a frequência de um único modulo