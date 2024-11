Iº encontro da Comissão Episcopal de Liturgia da CEAST recomenda publicação de colectânea de cantos litúrgicos

Encerrou nesta Quarta-feira, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, o primeiro encontro dos membros da Comissão Episcopal de Liturgia da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe.

O encontro que esteve sob orientação do Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia da CEAST, Dom Emílio Sumbelelo serviu para avaliar e traçar caminhos para a realização das actividades do novo triénio pastoral da CEAST.

Nos próximos anos a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe-CEAST, vai poder contar com um missal Romano com a tradução Angolana e com ritos próprios do contexto, bem como o Livro de Cânticos litúrgicos Nacional para facilitar nas celebrações litúrgicas.

O encontro serviu também para analisar as actividades realizadas e traçar caminhos do Secretariado Nacional para o Triénio Pastoral da CEAST 2024-2027 dedicado aos Ministros Ordenados e da Vida Consagrada.

Segundo o Secretário Executivo da Comissão Episcopal da CEAST para Liturgia, Pe. Virgílio Canário, o novo Presidente defendeu a necessidade deste missal romano nacional ser uma realidade e assegurou que as Comissões de trabalho já estão constituídas.