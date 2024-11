Jovens que sejam protagonistas da evangelização, diz Dom Belmiro

A Juventude Católica angolana vibrou neste Domingo com a festa do seu patrono Cristo Rei do Universo.

Os jovens foram exortados a serem autênticos, desfazendo-se de todos os actos que enfermam a sociedade e beliscam os princípios cristãos.

Dom Belmiro Chissengueti, Presidente da comissão Episcopal da Juventude, vocações, pastoral universitária e escutismo, na sua mensagem dirigida aos jovens, na celebração eucarística na Arquidiocese do Lubango, pelo Jubileu de ouro de Dom Zacarias Kamuenhu, disse que a CEAST tem tido uma grande preocupação com a juventude.

“ A preocupação que tem a igreja e sobretudo nós os Bispos é de fazer com que os jovens sejam protagonistas da evangelização e ao devolver este protagonismo aos jovens, a igreja realiza o caminho normal da fé”.