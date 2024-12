Presidente da CEAST enaltece contributo da Emissora Católica de Angola

Nesta Segunda-feira, 2 de Dezembro, começa a semana especial do Jubileu dos 70 anos da Ecclesia, uma caminhada de altos e baixos, marcada por desafios e sucessos.

O Presidente da CEAST, Dom José Manuel Imbamba, enalteceu a coragem dos profissionais da emissora católica de Angola.

“ A Ecclesia continuará a ser ela mesma, naquilo que é, na sua missão e nos seus valores, nada nem ninguém pode influenciar contrariamente a rádio Ecclesia em relação aquilo que é a sua missão e identidade”.

Dom José Imbamba em jeito de mensagem aos profissionais da Ecclesia disse que dias melhores haveram de vir “ graças ao empenho, a criatividade, a imaginação e sobretudo a disponibilidade interior com que nos servimos”.

O Prelado disse que anunciar com verdade, com amor, com caridade, com justiça e a promoção da paz, continuara sempre a ser a bandeira da Emissora Católica de Angola.