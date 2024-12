Arcebispo do Huambo destaca importância da liturgia na igreja

Sob o lema” reaprender a missa e com o tema central juntos na fé e na celebração dos santos mistérios”, teve início a XXXª Assembleia de pastoral arquidiocesana do Huambo com a duração de três dias.

“ É chamado o tempo da nossa Arquidiocese, como tem acontecido em outras dioceses da nossa Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, de trazermos a mesa do diálogo a vivência da liturgia sobretudo o aspecto celebrativo da santa eucaristia”.

O presidente da comissão Episcopal de Liturgia, Dom Luuzizila Kiala, convidado ao evento, fez questão de realçar a história da liturgia em Angola e falou também das vestes litúrgicas em ambiente de oração.

Reportagem de Arnaldo Sapele.