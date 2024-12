Ser jornalista da Ecclesia é estar ao serviço da missão da igreja, o alerta é do bispo de Caxito e consta na mensagem partilha no âmbito dos 70 anos de existência da emissora católica de Angola a serem assinalados no próximo 8 de Dezembro.

Dom Maurício Camuto encoraja os profissionais da rádio de confiança.