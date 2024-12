Crescimento de vocações, diocese de Ondjiva conta com 14 Ministros de Deus

Dom Kryspin Dubiel Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, ordenou Sábado passado14, 13 Diáconos no grão de sacerdote e 1 finalistas do curso superior de Teologia ao ministério de diaconato, na Missão Católica de Omilunga (Môngua).

Co-celebrou a santa Missa Dom Pio Hipunyati Bispo de Ondjiva, e vários sacerdotes da diocese e alguns vindo da Diocese do Namibe e arquidiocese do Lubango.

Dom Kryspin Dubiel Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, na sua homília, destacou o amor à igreja e pediu aos neo ordenados a meditarem assiduamente na palavra de Deus, ensinar e orientar os fiéis e as famílias a seguirem o exemplo de Jesus.

O representante do Papa em Angola e São Tomé, pediu aos recém ordenados para que difundam a palavra de Deus que receberam com alegria “ rezem e meditem assiduamente a palavra do Senhor, para acreditarem no que leram, ensinarem o que aprenderam na fé, e viverem o que ensinaram”.

Na história da Diocese é a primeira vez que acontece este tipo de ordenação.

Reportagem de Anselmo Leite