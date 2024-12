“Que a fome, guerras e doenças não ofusquem a alegria da preparação do natal de cristo “aconselha Núncio

No dia em que o Papa Francisco celebrou os seus 88 anos de vida, tornando-se o segundo Papa mais velho a governar a Igreja nos últimos 700 anos, a Arquidiocese de Luanda acolheu o representante do Papa em Angola, Dom Krispym Dubiel, numa missa em que com celebraram o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias e os Bispos Auxiliares, Dom António e Dom Fernando.

Durante a homilia da missa de boas vindas, o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, aconselhou os fiéis neste advento, a manterem-se vigilantes e atentos à segunda vinda do Messias.

“ Lembremos a libertação esta próxima, é preciso manter-se firme no caminho com Cristo e construir com ele a justiça e a paz”.

O representante do Papa em Angola disse ainda que o tempo do advento tem tudo a ver com a Virgem Maria” O Papa Francisco realçou que Maria é o caminho que o próprio Deus preparou para vir ao mundo, ela tornou possível a encarnação do filho de Deus, a revelação do mistério envolvido no silêncio durante seculos eternos, graças ao seu sim humilde e corajoso”.

Dom Krispyn adiantou que os cristãos adoptaram a palavra advento para exprimir a sua relação com Cristo” Jesus é o rei, ingressando nesta pobre província denominada de Rei para todos visitar na festa do seu advento faz participar todos os que creem nele”.