XXª Assembleia diocesana no Dundo termina com apelos ao combate à mentalidade feiticista

Encerrou esta Quinta-feira no Dundo a XXª Assembleia Diocesana de pastoral sob presidência de Dom Estanislau Marques Chindecasse, que aconteceu na sé catedral do Dundo, Sob Lema “ Discípulos fieis discípulos alegres”.

A Assembleia contou com setenta e cinco delegados vindos das catorze Paróquias da Diocese do Dundo que procuraram Avaliar o plano pastoral passado, reflectir sobre a vida dos ministros ordenados e a vida consagrada, as suas luzes e sombras, projectando assim um novo ano pastoral direcionado aos Ministros Ordenados e Vida Consagrada.

Dom Estanislau Marques Chindecasse, nas suas palavras conclusivas, apelou aos presentes a fim de considerarem o Jubileu da Oração, a ser aberto no dia 29 de Dezembro como tempo de renovação espiritual, da consciência cristã, de preparação profunda para o Jubileu da Diocese do Dundo a ser aberto no dia 09 de Novembro de 2025, um Jubileu que renovará a consciência Diocesana e do zelo missionário.

Para o efeito, segundo Bispo, a preparação em todas as fases é fundamental para se evitar de reduzir o evento santo em simples showman ou aparecer.

Os delegados recomendaram a promoção de palestras sobre a mentalidade feiticista enraizada, inclusive, nas comunidades cristãs.

Reportagem de Jaime Mateus