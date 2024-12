O bispo de Caxito manifestou-se animado com a atitude do presidente da república que por via do indulto presidencial restitui a liberdade de alguns cidadãos em conflitos com a lei.

Dom Maurício Camuto que considera o acto como sinal de amor ao próximo do chefe de estado angolano, insta as pessoas para prática do bem, para uma comunidade cada vez melhor.

Reportagem de Fernando Moniz