Deus vem ao nosso encontro para nos mostrar o caminho da salvação, diz D.Mibingi

Estamos a viver o tempo do Natal, no Lubango, o Arcebispo Dom Gabriel Mbilingui, celebrou na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Lalula no Lubango, destacando o sentido desta celebração na história da salvação da humanidade.

“ Ele veio fez-se pessoa veio habitar no meio de nós para nos oferecer aquela vida que nos transforma de filhos de homens e mulheres, em filhos e filhas de Deus”.

Dom Mbilingi, disse ainda que Deus vem ao nosso encontro para nos dizer e para nos mostrar o caminho da salvação.

“ Quem não escuta a palavre de Deus não vai nunca percorrer o caminho da salvação se alguém quer ir até Deus, nunca o será se não a partir de Cristo a partir da sua mensagem do evangelho, porque ele veio indicar o caminho que leva ao pai”.

Reportagem de Lucas Kaita