População de Cabinda esta agudizar com o encerramento do posto fluvial

O Bispo de Cabinda, alerta para a situação social com que está mergulhada os cidadãos da província de Cabinda, facto que agudizou-se com o encerramento do Posto Fluvial de Kimbumba no município do Soyo, ponto considerado estratégico para abastecimento de produtos alimentares e não só, naquela região do País.

O prelado católico, que falava no discurso de marcou abertura da décima sexta Assembleia de Pastoral que decorre de 26 a 28 do corrente mês.

Reportagem de Luís Lázaro.