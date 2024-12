Famílias actuais estão mergulhadas numa crise social, diz Dom Emílio

Na homilia da missa do último domingo do ano, em que se celebrou a festa da Sagrada Família de Nazaré, o bispo da diocese de Viana, dom Emilio Sumbelelo, disse que as famílias actuais estão mergulhadas numa crise social onde os filhos não querem receber dos pais os bons ensinamentos;

As novas tecnologias, segundo o bispo, estão a ampliar a distância entre as pessoas da mesma casa, por isso, Dom Sumbelelo considera as redes sociais, como o princípio da destruição das famílias;