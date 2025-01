Fiéis de Saurimo festejam o Domingo da Sagrada Família com ordenação diaconal

Numa região em que suscita poucas vocações sacerdotais, a ordenação de mais um filho nativo de Diaconato criou bastante alegria a comunidade, no Domingo da Sagrada Familia.

Michel Yava é o mais recente diácono da Arquidiocese de Saurimo, uma celebração que se enquadra no 33ª aniversário sacerdotal de Dom José Imbamba.

Dom Imbamba falando para o Diácono, disse que ele é chamado a administrar os bens da igreja, por isso ama os pobres, os doentes, os órfãos, as viúvas, dedica-se também as outras obras de caridade” em tudo isso Jesus Cristo que é modelo inspirador, mas contara sempre com o seu e nosso auxilio”.

Reportagem da Helena Israela