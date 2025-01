Com mensagem de fé e esperança, Arcebispo de Saurimo celebra 1º dia do ano na cadeia do Luzia

No quadro do programa das celebrações de Natal e do Ano Novo, o Arcebispo de Saurimo, levou, uma mensagem de conforto e de esperança aos reclusos da Penitenciária do Luzia.

A ocasião foi aproveitada pela associação Mãos da Caridade que dou diversos bens alimentares e não alimentares de apoio logístico ao estabelecimento.

“ A conversão é mesmo essa, sair da mal para o bem, sair da mentira para verdade, sair da guerra para paz e a melor paz é que esta nos nossos corações".

Dom Imbamba disse ainda que a hora é essa” então é preciso aproveitar a hora, esta hora é nossa a hora da graça, a hora de pensar em mim, porque que estamos aqui”.

Para além dos reclusos, participou também um número significativo de funcionários do estabelecimento.

A Associação "Mãos da Caridade", encabeçada pelo seu Presidente, o Sr. João Filipe, doou bens diversos para além das ofertas da Igreja e dos fiéis leigos presentes.

O prelado fez-se acompanhar de dois sacerdotes e dois Diáconos, o Grupo Maria Passa a Frente e outros fiéis leigos, respectivamente.

Entretanto, a Directora adjunta do Estabelecimento penitenciário, Maria Francisco, agradeceu a visita e as orações e em nome da instituição solicitou mais presença de acções do género.

Aquela responsável informou aos meios de comunicação social presentes, que apesar de garantir as três refeições diárias, nesta altura, ainda há problemas logísticos, sobretudo, em transportes, fornecimento regular da água e corrente elétrica.

Durante a entrevista, Maria Francisco, negou alegações de manutenção de reclusos com mandado de soltura emitidos.

Reportagem de Almeida Sonhi