Conferência Episcopal Moçambicana responde com gratidão a igreja angolana pela vigília de oração

Em carta enviada a sua congénere angolana os Bispos da Conferencia Episcopal de Moçambique, CEM, expressaram profunda gratidão pela solidariedade, que segundo dizem, expressa a unidade e a comunhão de filhos da mesma Igreja, que com as orações e súplicas a Deus, fazem suas alegrias e esperanças, as tristezas e as angustias dos homens de hoje.

A Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, realizou na Sexta- feira última uma Vigília de oração pela paz em Moçambique no final do tríduo convocado pela CEAST.

Nesta Vigília participaram vários fiéis, religiosas, que carregavam velas, simbolizando as vidas que se perdem no conflito surgido na sequência da crise pós eleitoral.

Durante a missa que abriu esta vigília, o Padre Celestino Epalanga, Secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz e Integridade da Criação, o sacerdote apelou para que se coloque fim a violência naquele país para se preservar sobre tudo, a vida das crianças, mulheres grávidas e idosos, que vão sendo vítimas deste mal.