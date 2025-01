Bispos da CEAST, dão o último adeus ao monsenhor Padre Inácio Gonçalves

Monsenhor Padre Inácio, morreu no dia 5 de Janeiro de doença aos 84 anos.

Natural de Malanje, Padre Inácio dedicou mais de 5 décadas ao sacerdócio, celebrado o Jubileu de ouro em Julho de 2017.

Durante a sua trajetória, destacou-se não apenas pela sua devoção religiosa, mas também pelo seu papel na preservação e valorização das tradições culturais angolanas, particularmente as línguas nativas como Kimbundo e o Songo.

Como autor e pesquisador, publicou obras marcantes como “ Nosa língua, Nosso Povo e seus versos Inovadores”, em 2021, uma obra literária bilingue que deu primazia ao Kimbundu.

Os Restos mortais do Padre Inácio Gonçalves foram a enterrar na Quinta-feira 9, no cemitério da Cafuma, antes foi rezada uma missa com a presença dos Bispos da CEAST, celebrada pelo Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala.