Novo provincial dos missionários Saletinos apresenta desafios e prioridades do seu mandato

Arquidiocese do Lubango acolheu O Vº Capítulo ordinário dos missionários de Nossa Senhora de Lassalete na província angolana.

Na missa de encerramento, Dom Gabriel Mbilingi exortou aos missionários a traçarem metas e objectivos que visem potencializar os formandos para as realidades actuais.

“ A primeira preocupação prende-se com a mudança, estou no huambo e devo sair do Huambo para Benguela de seguida partimos para o conselho cessante, para vermos o que deve ser continuado, assim trabalham as administrações, retomasse onde os outros deixaram para vermos as prioridades”.

Reportagem de Lucas Kaita.