Alguns bispos da CEAST, participam no Brasil pelos 35 Anos da Obra de Maria

Uma importante delegação da Diocese de São Tomé, está no Brasil, no estado de Pernambuco, para participar das celebrações dos 35 anos de fundação da comunidade Obra de Maria.

Representando a Igreja local, estão Dom João Nazaré, bispo diocesano, o bispo emérito Dom Manuel António, Dom António Bengue, que passou por nossa diocese como Administrador Apostólico, bispo auxiliar de Luanda e o Padre Telmo, Vigário Geral da diocese.

A comunidade Obra de Maria, reconhecida internacionalmente por sua missão evangelizadora e trabalho social, comemora mais de três décadas de serviços dedicados à espiritualidade e à solidariedade.

A presença dos líderes religiosos reforça os laços de fraternidade e a comunhão com a Igreja no Brasil.

O evento, que reúne fiéis de diversas partes do mundo, celebra a história, os desafios e as conquistas da Obra de Maria, destacando sua contribuição para a formação espiritual e social de comunidades carentes.

Durante as festividades, são esperadas missas, momentos de oração, palestras e partilhas de testemunhos que refletem a importância da missão desenvolvida pela comunidade.

A visita dos nossos representantes diocesanos é motivo de alegria e honra para todos, simbolizando a união entre as igrejas e o compromisso com os valores da fé e do amor ao próximo.