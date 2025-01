Bispos Angolanos participam nos 35 anos de fundação da Obra de Maria

Milhares de fiéis de 62 países celebraram ao longo deste fim-de-semana os 35 anos da Comunidade Obra de Maria.

Domingo 19, mais de 40 mil pessoas estiveram na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, para assistir às apresentações de Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia.



O evento começou pela manhã no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, com a celebração de missa e adoração ao Santíssimo no Centro de Convenções. A missa foi realizada pelo cardeal Dom Paulo, de Brasília.

À tarde, a Arena de Pernambuco recebeu centenas de lideranças eclesiásticas e delegações de 62 países. Também estiveram presentes fiéis, missionários e amigos da comunidade. O evento contou com shows, oração, adoração, animação e momentos de fé e testemunho. Cerca de 300 padres e 200 bispos participaram da celebração.

O espaço também acolheu fiéis de outros países, como Bispos e Arcebispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, entre eles Dom Luzizila Kiala, Arcebispo de Malanje, Dom António Jaca, Bispo de Benguela, Dom Mauricio Camuto, Bispo de Caxito, Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda, Dom Estevão Binga, Bispo da Ganda, Dom João de Ceita Nazaré, Bispo de São Tomé e Príncipe e o seu Bispo Emérito, Dom António Manuel e os Bispos Auxiliares de Luanda, Dom António Lunguieky e Dom Fernando.

