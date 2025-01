Angola no Jubileu da comunicação que acontece no Vaticano

Acontece em Roma, Vaticano, o jubileu do mundo da comunicação, direcionada aos presidentes das conferências episcopais e dos directores dos gabinetes das comissões de cultura e comunicação social das conferências episcopais do mundo inteiro.

Participam mais de 138 países e esta a decorrer sob um olhar atento “Comunicar a esperança depende da decisão do jornalista “dar a voz ou calar a voz”.

Por Angola Participam Dom António Francisco Jaca, Presidente da Comissão Episcopal para as comunicações da CEAST e Bispo de Benguela e o Director do gabinete da comunicação social e director da Radio Diocesana de Benguela, Padre Bantu Mendonça, que conversou com o padre Aniceto Andrea, director do gabinete da comunicação Social do Benin, vamos acompanhar