Secularismo é o anticristo dos tempos modernos, alerta Bispo de Viana

Arrancou esta Segunda-feira em Luanda a Jornada de Formação Permanente do Clero de Luanda, Viana e Caxito que conta com o conferencista o Padre Doutor Ely Bueno de La Fuente vindo da Espanha.

Na sessão de abertura do evento que decorre de 27 a 29 de Janeiro, no edifício da Extensão Universitária da Universidade Católica de Angola, Michael Kennedy, o Bispo de Viana Dom Emílio Sumbelelo, mostrou-se preocupado, com o secularismo que como disse vai tomando conta do mundo e apelou aos sacerdotes a lutar conta esta realidade que se apresenta como o Anticristo dos tempos modernos.

Reportagem de João Vissesse